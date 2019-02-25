مدرب النجم يشكو من البرمجة الضاغطة قبل مواجهة المريخ

اكد روجيه لومير، المدير الفني للنجم الساحلي، أن فريقه حقق المهم أمام رينجرز النيجيري، بالفوز عليه بهدفين لهدف، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال لومير خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: “دخلنا المباراة م أجل الانتصار لإنعاش حظوظنا، ووصلنا الى ذلك بفضل قوة شخصية اللاعبين الذين بالرغم من قبولهم لهدف، عرفوا كيف يقلبوا المعطيات، ويحولوا الخسارة لانتصار”.

وواصل: “المباراة كانت صعبة أمام منافس محترم جدا، سنخوض ماراثون من المباريات، حيث سنلعب يوم الاربعاء المقبل مباراة بالبطولة العربية ضد المريخ السوداني، ثم نتحول يوم الخميس الى نيجيريا لخوض مباراة الجولة الرابعة لكاس الكاف”.

Advertisements

وأكمل “كل ما أتمناه ألا يؤثر هذا الماراثون على مردود المجموعة، خصوصا وأنني الليلة قمت بتغييرين اضطراريين بسبب الإصابات…”.

ومن جانبه، قال المدير الفني لرينجرز النيجيري أوجبونتي، خلال المؤتمر الصحفي ” كانت بدايتنا في اللقاء طيبة ونجحنا في أخذ الأسبقية التي لم نعرف كيف نحافظ عليها بسبب تراجعنا للوراء”.

وأردف “هذا التراجع دفعنا ثمنه باهظا، رغم الهزيمة فإن حظوظنا في التأهل تبقى قائمة، والأكيد أن المنافسة ستكون على أشدها في ظل تقارب المستوى الفني لأندية مجموعتنا…”.