اهم ما جاء ببيان أستاذة وموظفي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا

بيان أستاذة وموظفي وعاملي وحرس جامعي - جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا يعلن ويطالب بالآتي: ‏• إضراب الأستاذة عن ممارسة اي نشاط تعليمي.

‏• إغلاق الجامعة حتى استقرار الاوضاع الأمنية بالبلاد.

‏• مطالبة إدارة الجامعة بالتقصي وإجراء اللازم في الأحداث.

‏• مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن جميع الطلاب. #موكب25فبراير

#مدن_السودان_تنتفض

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