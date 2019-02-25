بيان مشترك من قوى إعلان الحرية والتغيير

كلماتي حُبلى بالضوءِ

بالنَفَس الصاعدِ كالوَهجِ الأحمر

كالنيل الدفاقِ الأسمر

شعبنا الأبي، إن آلات القمع وطوارئ النظام لم تثن بناتك وأبناءك عن المضي في درب الثورة والحرية والتغيير، فسارت جموعهم هادرة إلى الشوارع في تحدٍ وعزيمة لا تلين، كالنيل الأزرق الدفاق في موسم فيضانه العظيم.

شعبنا العظيم، إن محاولة رأس النظام تزييف مطالب الثورة بإجراء تغييرات قشرية على شكل النظام مع احتفاظه هو بمنصبه لن تزيدنا إلا إصراراً على إسقاط النظام وتنحي رئيسه، وبذلك فإننا لسنا معنيين بالعمليات التجميلية الشائهة لوجه النظام القبيح، بل هدفنا الحق العادل هو دكه بالكامل وإزالته عن السلطة.

منذ انقلابه المشؤوم على الديمقراطية، فإن بنية النظام نفسه ومنهج العنف والقتل والحلول الأمنية التي يتخذها هي ما أدت للأزمات التي تعصف به الآن وقادته للهوان والانكسار في المحافل الإقليمية والدولية حتى أصبحت بلادنا سلعة تباع وتُشترى على طاولات المصالح بين الدول.

إن الأجهزة الأمنية ومن يطلقون الأوامر بالقمع والعنف هم مجرمون ويجب إيقافهم وكف بطشهم بالمواطنين والمواطنات العُزَّل، خصوصاً الطالبات والطلاب والشباب، فهتافنا يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور هو من أجل إعلان أن جرح الوطن واحد والنزيف أنهك كل الجسد الوطني، وها هو ذا النظام يغرس خنجره في كل أنحاء هذا الجسد.

Advertisements

باسم الوطنية وباسم المهنية وباسم حماية الوطن والمواطنين، نطالب الوطنيين في الجيش والشرطة للقيام بواجبهم في حماية المواطنين كواجب وجودي وأولوية قصوى في عملهم الموكل لهم بأمر الشعب ولمصلحة البلاد.

نلتقي اليوم في سوح النضال في جولة أخرى نهزم فيها صلف النظام وعنجهيته ... تنطلق تظاهرتنا اليوم من ميدان جاكسون واستاد الخرطوم نحو القصر الجمهوري حيث يقبع المستبد محتمياً بسوء طويته، على أن يواصل جدول الأسبوع كما هو ونرفقه لتذكير النظام بأننا لن نعود عن طريق سلكناه مهما فعلت مليشياته:



الثلاثاء: مواكب في المحليات والاحياء ووقفات للمهنيين

الاربعاء: يوم حركي للحشد لموكب القصر

الخميس: موكب القصر من كل المناطق

قوى إعلان الحرية والتغيير

٢٥ فبراير ٢٠١٩م

#موكب25فبراير

#مدن_السودان_تنتفض