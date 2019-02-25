كيف ترى السودان القمة العربية الأوربية؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة، انطلقت القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ بمصر، لتبدأ في تناول عدد من القضايا المشتركة بين الدول الأوربية والعربية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الآن أول قمة عربية أوروبية بحضور رؤساء الدول والحكومات من الجانبين العربي والأوروبي.

و وأعقب الجلسة الافتتاحية، انعقاد الجلسة العامة الأولى للقمة، والتى تضمنت كلمات عدد من الوفود العربية والأوروبية، حيث تمحورت أهمها حول سبل تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، والتعامل المشترك مع التحديات العالمية، وتأكيد ضرورة توافر الإرادة السياسية لتعزيز أسس التعايش والتفاهم بين الجانبين، والتى يحكمها الامتداد التاريخى والجغرافى والبشرى.

كما تناولت معظم الكلمات، الإشادة باستضافة أرض مصر لهذا الحدث التاريخى، الأول من نوعه على الإطلاق، والذى يجمع بين لفيف عريض من أبرز القادة العرب والأوروبيين فى إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، بما يعكس تقدير مكانة مصر المتميزة دولياً وإقليمياً كجسر للتواصل بين الحضارات، والثقة الموضوعة فيها كمركز ثقل محوري لصون الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة من توتر واضطراب، وكذلك تنوع التحديات المحيطة، مما يحتم ضرورة تنسيق المواقف المشتركة بين العالمين العربى والأوروبي للتعامل مع تلك التحديات.

و أعرب السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم عن تفاؤله بعقد أول قمة عربية أوروبية من نوعها في مصر، مهنئاً القاهرة علي استضافتها القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ.

وأكد السفير السودانى، في تصريحات صحفية من شرم الشيخ، أن هذه القمة تأتي في مرحلة مهمة للأمتين العربية والأوروبية، كما أنها تعكس دور مصر الريادي، فمصر بالأمس تولت رئاسة الاتحاد الأفريقى واليوم تستضيف وترأس القمة العربية الأوروبي. .

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وأوضح أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات المهمة كالشراكة العربية الأوروبية وبحث أزمات المنطقة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والتجارة بين الجانبين.

ونوه السفير السوداني إلي أن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة سيتناول ما تم الاتفاق عليه في الجلسات العلنية والمغلقة بين القادة والزعماء العرب والأوروبيين، خاصة في ظل تناول القمة العديد من القضايا.

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها السودان حالياً، قال إن السودان يرفض تدخل أحد في شئونه الداخلية، وبصفة خاصة أوروبا، مضيفاً: "لا ينبغي لأحد التدخل في الشأن الداخلي للدول وما يحدث أمر يتعلق بالسودان ومن ثم فمن غير المقبول تدخل أحد في الشأن الداخلي السوداني".

وأكد في هذا الإطار، على أن مصر يهمها أمن واستقرار السودان وهذا الأمر يعيه ويدركه السودانيون جيداً.

وقال الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن القمة ستناقش مجمل العلاقات العربية والأوربية، مبيناً أن أعمال اللجان المتفرعة مستمرة للوصول لإتفاق كامل حول القضايا التي ستناقش في القمة، مشيراً إلى مشاركة السودان في الإجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب والأوربيين والذي عقد مؤخراً يأتي بإعتباره رئيساً للجانب العربي في دورته الحالية.

ودعا الوزير إلى دعم الجهود المشتركة بين الدول العربية وأوروبا لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التحديات المشتركة.