برز اتجاه قوي داخل حزب المؤتمر الوطني لتغيير اسم الحزب وانفتاحه على القوى السياسية الأخرى ذات المرجعيات الفكرية والقيمية المشتركة والإعلان عن تأسيس حزب جديد يمثل غالية القوى السياسية بما فيها بعض العائدين من التمرد بعد التوقيع على اتفاقية السلام وخوض الانتخابات العامة القادمة من تحت مظلة الحزب الجديد.
وقالت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” إن تجارب السودان ثرية في صناعة التحالفات والجبهات لتكون أساسًا لعمل سياسي كبير بدءًا من تكوين الجبهة الوطنية التي قادت العمل المعارض ضد حكم الرئيس الأسبق المشير جعفر محمد نميري، وقبلها جبهة الميثاق الإسلامي التي ضمت الإسلاميين في فترة الديمقراطية الثانية ثم الجبهة الإسلامية القومية التي أعلن عنها زعيم الحركة الإسلامية السودانية في فترة الديمقراطية الثالثة الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي.
وقالت الصحيفة إن هناك تفاهمات الآن مع بعض القوى السياسية المتحالفة مع المؤتمر الوطني أو التي تقف بعيدًا عن خط التحالف قد تسفر عن اتفاق قريب.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء لن يكتمل إلا بانعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي تأجيل من أبريل القادم إلى ما بعده بنحو شهرين أو أكثر
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه قوي داخل"المؤتمر الوطني" لتغيير اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.