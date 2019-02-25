السودان: تعليق عمل الشركة الفلبينية بالميناء الرئيسي

علقت الحكومة السودانية عمل الشركة الفلبينية التي رسى عليها عطاء تشغيل الميناء الجنوبي بمدينة بورسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان.

وأصدر الدكتور جلال الدين شليه مدير عام هيئة الموانئ البحرية أمر إداري رقم (6/2019م ) تشغيل الميناء الجنوبي.

وتم رفع العاملون بالميناء الجنوبي والشمالي إضرابهم عن العمل وباشروا مهامهم اليوم الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم تجمع العاملين بالميناء الجنوبي حسب وكالة الأنباء الألمانية إن حاكم الولاية الجديد اللواء مصطفى محمد نور واللجنة الحكومية الخاصة بمعالجة الأزمة زاروا مقر الميناء أمس وابلغوا العمال بقرار الحكومة إيقاف عمل الشركة الفلبينية لمدة شهر، يتم خلاله مراجعة العقد الذي وُقع معها، ومن ثم الإعلان عن القرار النهائي.

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وأشار إلى أن العمال اكدوا للوفد الحكومي رفضهم التام لإدارة الميناء عبر شركة اجنبية أو خصخصته وذكر أنهم رفعوا الاضراب بسبب التطورات الجديدة، وشدد “شرطنا الاول إلغاء العقد وإعادة الوضع لما هو عليه ولن نقبل بأي شركة اجنبية”.

وكانت الحكومة السودانية وقعت عقدا قبل نحو اسبوعين مع شركة فلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي بمدينة بورسودان بقيمة 530 مليون يورو، تسلمت منها 410 مليون يورو نقدا، على ان يتم دفع بقية المبلغ على أقساط شهرية.

وأثارت الخطوة غضب العاملين بالميناء، حيث نفذوا عدة إحتجاجات ودخلوا في إضراب كامل عن العمل لأكثر من أسبوع، إلى أنه تضامن معهم عمال الميناء الشمالي يوم الخميس ودخلوا في إضراب عطل العمل بميناء بورسودان الرئيسي.