ودعا غوايدو الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس بالوكالة، إلى دراسة كل الاحتمالات ضد مادورو الموجود في السلطة منذ عام 2013، والذي يعتبر معارضوه أن إعادة انتخابه شابها احتيال.
ورفعت الولايات المتحدة نبرتها ضده، مع اعتبار وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الأحد القائد التشافي بأنه "أسوأ من أسوأ المستبدين"، بدون أن يستبعد استخدام القوة ضده، وقال أيضاً إنه "متأكد أن أيام مادورو معدودة بفضل الفنزويليين".
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا: جوايدو وحلفاؤه يبحثون إجراءات ضد مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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