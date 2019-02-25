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فنزويلا: جوايدو وحلفاؤه يبحثون إجراءات ضد مادورو

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يجتمع المعارض الفنزويلي خوان جوايدو وحلفاؤه من مجموعة ليما اليوم الإثنين في بوغوتا، ينضم إليهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بهدف تحديد الإجراءات التي يريدون اتخاذها لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على مغادرة السلطة.

ودعا غوايدو الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس بالوكالة، إلى دراسة كل الاحتمالات ضد مادورو الموجود في السلطة منذ عام 2013، والذي يعتبر معارضوه أن إعادة انتخابه شابها احتيال.

ورفعت الولايات المتحدة نبرتها ضده، مع اعتبار وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الأحد القائد التشافي بأنه "أسوأ من أسوأ المستبدين"، بدون أن يستبعد استخدام القوة ضده، وقال أيضاً إنه "متأكد أن أيام مادورو معدودة بفضل الفنزويليين".

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