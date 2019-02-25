اساتذة وموظفي جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ أساتذة وموظفي جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا صباح اليوم الاثنين 25 فبراير وقفة إحتجاجية ردا وتنديدا بالاحداث التي شهدتها الجامعة امس بدخول الشرطة الامنية داخل حرم الجامعة وضرب الطالبات والتحرش بهن حسب ما تداوله النشطاء من فيديوهات توضح ذلك ، هذا واصدر العاملون بالجامعة بياناً اجمعوا فيه علي اضرابهم عن عدم مزاولة اي عمل بالجامعة.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مظاهرات واحتجاجات بدأت تلقائية تطورت للمطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، واجهتها السلطات الأمنية بعنف لافت مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي، والغاز المسيل للدموع والهراوات، ما أدى لمقتل عشرات المحتجين بحسب اعترافات رسمية، فيما تقول المعارضة إن العدد تجاوز الخمسين قتيلاً، فيما يقول "تجمع المهنيين السودانيين" إن بعض القتلى لقوا حتفهم جراء التعذيب في المعتقلات، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة السودانية بشدة.
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