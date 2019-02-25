مبادرة الرئيس.. ورأي المعارضة !!.. بقلم بخاري بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> عندما قدّم رئيس الجمهورية مبادرته الجديدة التي أطلقها ليل الجمعة الماضية، والتي قضت بـ (حل الحكومة)، واعلان (الطوارئ)، كان يعني ما وصلت اليه الأوضاع السياسية في البلاد والتي صارت مهدداً للاستقرار، كما لم تكن الأوضاع الاقتصادية على ما يرام، بل كانت في (أسوأ) حالاتها، كذلك لم تكن الساحة السياسية خالية من (المبادرات)، كانت هناك مبادرة الشخصيات القومية وأساتذة الجامعات التي اجتهدت في بلورة ما تراه لانتشال البلاد من شفير (الهاوية).

> مبادرة رئيس الجمهورية لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد قراءة متأنية لواقع (مأزوم) عاشته البلاد، ولا يحتاج أحد لبيان ما جرى فيه، خاصة على صعيد الاقتصاد، فالجميع شاهد عليه، وقوبل هذا الواقع بـ(صدود) اقليمي (عربي ودولي)، ولم تقدّم أي دولة ما يجعل السودان يتجاوز محنته الاقتصادية، الأمر الذي جعل أكثر المتفائلين يتوقع أن (انهيار) البلد اقتصادياً.

> مبادرة الرئيس جاءت لتجاوز هذا الواقع لواقع آخر يرضي الأطراف السياسية، فأعلن الرئيس طلبه للبرلمان بتأجيل (النظر) في التعديلات الدستورية التي تضمن له الترشح لفترات مفتوحة، وبهذا الطلب وافق الرئيس على رؤية الذين لا يريدون له أن يترشح لانتخابات ٢٠٢٠، اذا قامت هذه الانتخابات في ميعادها، لكن واضح جداً أنّ اعلان الطوارئ ستكون له آثاره المباشرة على آجال الانتخابات، أو اعادة النظر فيها من جديد.

> مبادرة الرئيس وجهت لعدد من الأطراف أولها المؤتمر الوطني الحزب الحاكم الذي رضي الرئيس أن يقف على مساحة واحدة بينه والآخرين، ما يعني أن الوطني ربما بحث عن (رئيس جديد) في ظل وقوف الرئيس على المنصة القومية، وهذا يجعله حزباً كغيره من الأحزاب، ينال كسبه بصنع يديه، ويسعى للجماهير بكده وعرقه.

> بعدها تأتي أطراف أخرى وجهت لها الرسالة هي (شركاء) الوطني، وهي أحزاب لها وزنها كالمؤتمر الشعبي الذي شارك شبابه في الاحتجاجات، بالقطع أن المبادرة تهمه، بل قال بعض المحللين أن الشعبي كان ضمن مجموعة تمت مشاورتها منذ وقت مبكر، بالاضافة الى أحزاب الحوار الأخرى، التي وصلتها (الرسالة) بأنّ المبادرة لجميع أبناء السودان، وآن أوان مشاركة الرافضين.

> ولا ننسى أن المبادرة وجهت لأطياف المعارضة التي تقود (الاحتجاجات) ضد الحكومة، وبينها مجموعتي نداء السودان والاجماع الوطني، اذا أضفنا اليهم مجموعة ثالثة هي مجموعة الشباب الموجودين في قلب الاحداث والتظاهر.. بالقطع أن الوقت لا زال مبكراً لمعرفة رأي هذه المجموعات، لكن ما لا شك فيه أن الأوضاع قبل ليلة الجمعة الماضية هي (مختلفة تماماً) عن ما بعدها، ما يعني أن مبادرة الرئيس ربما صادفت هوى المعارضة، فهي تحقق لها بعض أهدافها، فهل يقودنا ذلك لسماع آراء جديدة من المعارضين؟.