مقال مرفوع من (الدعم).!.. بقلم احمد دندش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

لا تخشى الزوجة من رفع الحكومة للدعم عن السلع، بقدر ما تخشى من رفع زوجها لـ(دعم مشاعره) عنها.!

(2)

لماذا لا نسمع إطلاقاً عن (رفع الدعم) عن (أنصاف المواهب) الذين ملأوا البلاد (ضجيجاً).؟

(3)

الزوجة التى (تدعم) زوجها باستمرار ليس بالضرورة أن تكون من (المعارضة).!

(4)

من أجمل ما قرأت…أن الرئيس الأمريكي أوباما خرج لتناول العشاء مع زوجته ميشيل بأحد المطاعم الراقية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما وصلا للمطعم، أصرّ صاحب المطعم على أن يتحدث مع ميشيل على انفراد، ليوافق أوباما على ذلك، وبعد أن عادت ميشيل بعد دقائق سألها عما قاله لها صاحب المطعم، لتجيبه بأنه قال بأنه كان أحد الطلاب الذين زاملوها في الجامعة وبأنه اعترف لها بحبه لها بعد أن فشل في الاعتراف به سابقاً، ليبتسم أوباما ويقول لميشيل: (لو تزوجك لأصبح هذا المطعم اللطيف ملكاً لك)، فابتسمت ميشيل وردت عليه: (لو تزوجني كان سيصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية)…و…(دا الدعم ولا بلاش).!

(5)

في فيلم (محامي خلع)، حاول الممثل هاني رمزي-بطل الفيلم- إيصال معلومة للقاضي بعدم توافق الزوج مع الزوجة، فقال عبارته الشهيرة: (في فرق في السرعات يا فندم)، ونحن نقول اليوم بأن الشارع السوداني كذلك يعاني من فرق مهول في (المرتبات)، تلك الجزئية التى ينبغي ان ينتبه إليها الجميع قبل الإعلان عن (رفع) دعم قادم.!

(6)

لماذا لا تدخل (الكريمات) ضمن قوائم السلع المراد (رفع الدعم) عنها.؟..على الأقل لن يعترض هاهنا (رجل) واحد على ذلك القرار.!

(7)

أخاف أن يأتي يوم يرفع فيه السودانيون بشكل نهائي (الدعم) عن إغاثة الملهوف في الشارع، أقول هذا بعد أن شاهدت أمس سائق دراجة بخارية ينزف في الشارع دون أن يتبرع أحد المتجمهرين لحمله على سيارته لإسعافه، وذلك بسبب الخوف الكبير من الإجراءات التي يمكن أن تطال أحدهم حال القيام بذلك…وأعزائي في الشرطة…لماذا لا(ترفعون الدعم) قليلاً عن تلك الإجراءات الصعبة والمُعقدة التى يخضع لها كل من أسعف مصاباً في الشارع العام..؟..على الأقل من أجل الحفاظ على ما تبقى من (شهامة) هذا الشعب السوداني.