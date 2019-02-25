وسبحان الله !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

1

> مبارك الفاضل يرفض..

> وهو الذي رفض بالأمس انتقاد الموازنة الكارثية..

> وقد كان نائباً لرئيس الوزراء السابق بكري..ووزيراً للاستثمار..

> وقال: لن نعدل فيها ولا شولة..

> واليوم يقول: لن نقبل من هذا الخطاب ولا شولة..

> ويعلن تعاطفه مع الشعب المطحون..

> وسبحان الله !!.

2

> من أخبار الجزائر البارحة: مسيرة ضخمة نحو القصر الرئاسي..

> ومظاهرات بمختلف أنحاء البلاد..

> وهتافات تندد بتعديل الدستور..من أجل الرئيس..

> وتطالب بعدم التمديد له تحت شعار (هو الضامن لاستقرار الدولة)..

> والشرطة تتصدى لها بالهراوات..وغاز الدموع..

> وتقول إنها احتجاجات غير مشروعة..

> وسبحان الله !!.

3

> يا إسحاق..

> تصفنا بالكفر فتردد جراؤك من خلفك ولها أطيط: كافر..كافر..

> تنعتنا بالإلحاد فتهتف كما الصبية : ملحد..ملحد..

> تسمنا بالشيوعية فتنبح بصوت كصرير الباب: الشيوعي أهو..أهو..

> ونحن نرد عليك أنت نعم..وشرحنا الأسباب..

> ولكن حتى الجراء التي تتبعك؟!..

> يا سبحان الله !!.

4

> بعض وزراء أحزاب الزينة كانوا يبدون ملكيين أكثر من الملك..

> ويدافعون عن النظام بكل ما أُوتوا من قلة حياء..

> وبزوا حتى أشرس صقوره في لغة الاستخفاف..والاحتقار..

والتحدي

> والآن ليس مطلوباً منهم سوى شيئين:

> إما مواصلة هذا الدفاع..فيبدون مبدئيين – نوعاً ما – في أعين الناس..

> وإما – على الأقل – التزام الصمت..

> ولكن أي موقف معارض – فجائي – ما من ردة فعل له غير كلمتين :

> سبحان الله !!.

> سائق سيارة أجرة جاذبته أطراف الحديث أمس..

> أو هو الذي جاذبني حتى أطراف أعصابي..مع جذبه كل محاسن الإنقاذ..

> والمحاسن هذه هي ما قال إنها حببته في الإنقاذ..بدءاً..

> ثم بدت تتكشف له سوءاتها – يقول- كلما جعلت حاله يتكشف..

> وتكشفت لي أنا أسباب كرهه للإنقاذ..من بعد حب..

> فهي جميعها ذات صلة بالمعيشة؛ فهو رجل بسيط..ولا تهمه السياسة..

> ولكنه يلعن الحكومة الآن بعد أن أذاقته المُر..

> هكذا يقول..وأنا أستمع..ثم أضحك؛ فالضحك مشروع..

> ولم يترك لي طرفاً من الحديث أتجاذبه معه سوى واحد..في الخواتيم:

> سبحان الله !!.

5

> وفي خواتيم سورة يوسف يقول الحق:

> «أفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتةً وهم لا يشعرون»..

> »قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني»..

> وسبحان الله !!.