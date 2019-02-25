خبير اقتصادي: قطاع التعدين أكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الذهب

الخليج 365 :

اعتبر الخبير الاقتصادي والأكاديمي أ.د. كمال عيسى قطاع المعادن بالبلاد أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك لجهة أنه من القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة وفقاً للمشاركة الكبيرة للشركات في ملتقى التعدين الأخير.

وأوضح عيسى أن السودان يحتاج فقط للدخول في شراكات عالمية بغرض توفير التقانة والتمويل لتوطين الصناعات المعدنية في البلاد، مثمناً الجهود التي ظلت تبذلها وزارة المعادن لدعم اقتصاديات البلاد من خلال النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.

وأشار إلى الترتيب الجيد والمشاركة الواسعة التي حظي بها ملتقى التعدين الدولي الرابع الذي نظمته وزارة المعادن مؤخراً بقاعة الصداقة، مبيناً أن عدد الشركات التي شاركت في هذا الملتقى يقدر بـ43 شركة محلية وإقليمية ودولية.

وشدد على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في إبراز الإمكانات الضخمة التي تزخر بها البلاد في هذا المجال والتي تجاوزت الـ40 صنفاً من المعادن على رأسها الذهب، كما تسهم مثل هذه الملتقيات في جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في قطاع المعادن بالبلاد، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تتمتع بها هذه الشركات.