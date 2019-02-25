الملك سلمان يتعرض لسخرية واسعة في قمة شرم الشيخ… وهذا ماقاله !!

شهاب محمد - الخرطوم - الملك سلمان الخليج 365: تعرض العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى موقف محرج، الأحد، خلال ترؤسه القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ

وبعد بضع كلمات تلاها عن ورقة، صمت الملك سلمان قليلا، وسأل أحد مرافقيه إن كان قرأ هذه الجملة أم لا، قائلا: “هذي قريتها ولا ما قريتها”.

وتلعثم الملك سلمان (84 عاما)، قليلا، قبل أن يواصل حديثه بصوت متعب، ولغة ركيكة، وهو ما أثار سخرية ناشطين

وأعاد ناشطون التذكير بالشائعات المتداولة حول صحة الملك، وإصابته بمرض “الزهايمر”، نظرا للسؤال الذي وجهه لأحد مرافقيه، والذي يظهر من خلاله أنه ينسى ما يقرأ، بحسب ما نقل مغردون. عربي21

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