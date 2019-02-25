مطربة شهيرة تختنق داخل (حمام بخار)

شهاب محمد - الخرطوم - الاستفهام الخليج 365 : تعرضت مطربة شهيرة لحالة اختناق شديد وذلك أثناء وجودها داخل غرفة حمام البخار الأمر الذي أدخلها في حالة إغماء قبل أن يتم إخراجها وإسعافها. تعود التفاصيل – حسب مصادرنا- إلى أن الفنانة تعاني من حساسية (أزمة) وعند دخولها لغرفة حمام البخار لم تمض سوى دقائق حتى شعرت بضيق شديد في التنفس الأمر الذي جعلها تصرخ لإيقافه حتى أصيبت بحالة إغماء ليتم إخراجها على وجه السرعة و نقلها للمستشفى و إعطائها أكسجيناً لمساعدتها على التنفس.

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