رئيسة الوزراء البريطانية تدرس تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - ماي

الخليج 365:

ذكرت صحيفة “تلغراف”، الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تدرس خطة سيتم بموجبها تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة تصل إلى شهرين

وقالت الصحيفة إن “مسؤولي الحكومة البريطانية أعدوا سلسلة من الخيارات جرى تداولها في مطلع الأسبوع، في محاولة لتفادي استقالة وزراء”.

ومن بين هذه الخيارات، تقديم طلب رسمي لبروكسل لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تستطع ماي ضمان التوصل لاتفاق بحلول 12 آذار/مارس.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية، قد ذكرت أن بعض الوزراء في الحكومة حذروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من أنه يتعين عليها الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مواجهة تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل.

و أوضحت الصحيفة أن وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك، ووزير العمل غريغ كلارك، ووزير شؤون أسكتلندا ديفيد مانديل قالوا إنه يتعين أن تستبعد ماي الخروج بدون اتفاق عن طريق تمديد المادة 50

وقال الوزراء إنه إذا رفضت ماي ذلك فسوف يدعمون ومعهم 20 من أعضاء الحكومة خطة إيفيت كوبر عضو مجلس النواب من حزب العمال كي يتولى البرلمان مسؤولية عملية الخروج

وأجرت ماي محادثات “بناءة” في بروكسل يوم الأربعاء، فيما سعت للحصول على تنازلات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقع استراتيجيتها تحت ضغط بعد استقالة ثلاث نائبات من حزبها.

عربي21