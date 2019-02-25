شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر مطلعة لـ(كوكتيل) أن إدارة قناة الهلال بدأت خلال اليومين الماضيين في التحضير للنسخة الثانية من برنامج (يلا نغني) والذي سيعرض في رمضان، وزادت المصادر أن إدارة القناة أجرت عدداً من الاتصالات بمقدمة البرنامج جدية عثمان وذلك للترتيب حول البدايات، فيما أضافت المصادر أن أول المطربات المشاركات خلال النسخة القادمة ستكون إيلاف عبد العزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر جدية عثمان تستعد لتسجيل برنامج (يلا نغني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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