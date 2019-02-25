سامح شكري يرد على أردوغان بعد مهاجمته للسيسي …وهذا ماقاله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، على مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسبب موجة الإعدامات الأخيرة في مصر

وقال شكري في مداخلة هاتفية على قناة “mbc مصر”: “نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى”، لافتا إلى أنها “محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر”

وأضاف: “نأخذ هذه التصريحات على أن فيها قدرا من المحاولة للفت الأنظار بعيدا، ولهذا لم نتناول هذا الأمر اليوم لأننا منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد”

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شنّ هجوما حادا على رئيس النظام في مصر عبد الفتاح السيسي، على خلفية إعدامات نفذتها السلطات ضد معارضين مصريين، رافضا عقد أي لقاء معه ما لم يُصدر عفوا عاما عن جميع المعتقلين.

وقال أردوغان: “طالما قلت عن السيسي إنه انقلابي ولم أخفِ ذلك، لكنّ الدول الغربية للأسف ما زالت تدعم الانقلابيين”، مشيرا إلى أن “نظام السيسي منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم 42 شخصا كان آخرهم 9 شبان، وهذا لا يمكن قبوله”.

عربي21