قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أنه “يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن”.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين، تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”. القدس العربي

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