الرئيس الأمريكي ترامب يوافق على تمديد الهدنة التجارية مع الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيمدد مهلة تنتهي مطلع مارس/آذار المقبل، لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: “عقدنا محادثات مثمرة بشأن عدد من القضايا الصعبة التي تؤدي للانقسام بين الولايات المتحدة والصين”، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، الإثنين.

وأضاف “سأقوم بتأجيل الزيادة الأمريكية في الرسوم، المقررة مطلع مارس”، دون تحديد مدة التأجيل.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه إذا شهدت المحادثات تقدما فإنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في منتجعه بولاية فلوريدا، لإبرام اتفاق تجاري نهائي.

وجرت جولة من المفاوضات بين وفدين رفيعين من البلدين في بكين مؤخرا، بهدف إيجاد حل لـ “الحرب التجارية” بين الجانبين.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ مارس 2018، وارتفعت حدتها في يونيو/ حزيران الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وفي وقت سابق، وافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.

وشكل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين معا، نحو 38.7 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي في 2017، بقيمة 31 تريليون دولار، من مجموع 80 تريليون دولار.