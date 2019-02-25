(حنانات) يفكرن في إنشاء اتحاد خاص بهن

طرح عدد من (الحنانات) بالخرطوم فكرة لإنشاء اتحاد خاص بهن، يكفل لهن الكثير من الحقوق، خاصة وأن ما يقمن به تعتبره كثير من الدول فناً تشكيلياً وتفرد له مساحات، وأجمع أغلبهن إلى أن الاتحاد يمكن أن يتبنى فكرة أن يتم منحهن منازل في السكن الشعبي، كي يستطعن من خلاله ككيان، المطالبة بالكثير من الحقوق المهضومة.

وقالت الحنانة مروة لصحيفة آخر لحظة : إن الحنة أسعارها متفاوتة، وكل حنانة تضع السعر الذي يناسبها ويناسب شغلها، كما أنها تضع في حساباتها المسافة التي تقطعها للزبونة، وهناك بعض منهم يفضل العمل فقط في (الكوافير)، وأضافت بأن السبب الذي دفعهم للشروع في فكرة إنشاء اتحاد هو أن تتبنى وزارة الرعاية الاجتماعية، رعايتهم وتقديم المساعدات لهم فيي الحصول على منازل شعبية مقابل مبالغ رمزية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)