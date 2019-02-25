مفاجأة .. تغييرات وسط الولاة الجُدد

أجري رئيس الجمهورية، المشير البشير، تعديلات وسط الولاة الجدد قبل مراسم أداء القسم، حيث تم سحب الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، والياً للشمالية، والدفع باللواء أمن أحمد النقي والياً للولاية، وتم إضافة الفريق أمن أحمد محمد مفضل لكشف الولاة الجدد وعين واليا لجنوب كردفان (إبقاء في المنصب) بدلاً عن الفريق الركن محمد عنجر الذي أصبح والياً لولاية كسلا، عقب اعتذار الفريق محمد علي قرينات، عن تولي المنصب. وفي ذات السياق كشف الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، الذي سمى لمنصب والي الشمالية، عن سحب ترشحه للمنصب، وقال لصحيفة آخر لحظة إن الخطوة جاءت بطلب من المؤسسة العسكرية الذي يتولى فيها ملفات مهمة، واعرب عبدالمطلب عن شكره للرئاسة عن ثقتها فيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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