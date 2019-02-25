معلومات جديدة حول مستقبل علاقة البشير بالوطني

تحصلت مصادر على معلومات جديدة بشأن مستقبل علاقة رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بالمؤتمر الوطني، في أعقاب ماراج عن اعتزام الرئيس التنحي عن رئاسة الحزب. وبحسب مصدر موثوق أن الميثاق الدستوري والتكييف القانوني يقول إن البشير مرشح للرئاسة في آخر انتخابات عن حزب المؤتمر الوطني، وبالتالي ليس من سبيل لتغيير اللون السياسي مثلما هو حادث مع نواب البرلمان والمجالس التشريعية وفقاً للقانون، وذهب المصدر إلى أن الرئيس من موقعه السيادي ممثلاً لرأس الدولة من الممكن أن يكون رئيساً للوطني ويتحاور مع كل الأحزاب السياسية من أجل التوافق لإحلال الاستقرار بالبلاد. وكان مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، د. فيصل حسن إبراهيم، قطع بأن البشير باق في رئاسة الحزب وفقاً لصحيفة آخر لحظة، ولكنه سيتحاور مع الجميع من منظور قومي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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