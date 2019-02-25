تأهيل محطة الغزالة جاوزت بشرق دارفور

وقعت هيئة بحوث الثروة الحيوانية اليوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية اتفاقية مع شركة صالح عبد الرحمن يعقوب الاستثمارية التجارية لتأهيل محطة بحوث الغزالة جاوزت بولاية شرق دارفور.

ووقع عن الهيئة، البروفيسور ابتسام أمين قريش، المدير العام للهيئة، وعن الشركة المهندس عيسى زين العابدين رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت قريش في تصريح لها عقب التوقيع، أن الاتفاقية بين الهيئة والشركة تهدف لتأهيل وتطوير محطة بحوث الغزالة جاوزت.

وقالت إنه في إطار الشراكة يتم توفير الأعلاف من الفول السوداني والأمباز والمخلفات الزراعية من الشركة التي تعمل في مجال زراعة الفول السوداني ولديها مصنع للفول السوداني بولاية شرق دارفور.

وأضافت قريش، أن المحطة تبلغ مساحتها أكثر من 20 ميل مربع وأنشئت لتطوير وتحسين سلالة أبقار البقارة للتصدير وتعمل على تحسين المراعي لتربية الحيوان لزيادة القيمة الغذائية للأعلاف. وقالت "إننا نتطلع لإنشاء مصانع لتصنيع اللحوم للاستفادة من سلسلة القيمة المضافة، والاستفادة من مخلفات الذبيح كالجلود وإنشاء مسالخ، وإنشاء مصانع أعلاف حتى يكون مشروعا بحثيا متكاملا تتبع فيه أحدث التقانات البحثية الحديثة"، مشيرة إلى أن البحوث لديها الكوادر البيطرية المؤهلة للعمل في مجال التغذية وتطوير السلالات والتحسين الوراثي بالتلقيح الاصطناعي.