تسجيل حالات اصابات والشرطة تفتح بلاغات تحت طائلة قانون الطوارئ

أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة لواء شرطة(حقوقي) د.هاشم علي عبدالرحيم أستقرار الأوضاع بأنحاء البلاد عدا بعض التجمعات غير المشروعة بولاية الخرطوم تعاملت معها الشرطة وفقا للقانون وبإستخدام الغاز المسيل للدموع ولفت هاشم الي تسجيل مضابط الشرطة إصابات وسط المواطنين ورجال الشرطة فيما لم تسجل اية خسائر في الممتلكات العامة والخاصة مشيرا إلي إلقاء القبض علي عدد من مثيري الشغب وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت طائلة قانون الطوارئ والقانون الجنائي وجاري التحري معهم تحت إشراف النيابة

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