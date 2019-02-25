حسن مكي: الخليجيون يريدون حكومة في السودان مثل حكومة السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي الإسلامي حسن مكي إن الحكومة التي شكلها الرئيس ليست بعيدة عن الإسلاميين كما روج لها، خاصة أن الضباط الذين أصبحوا ولاة ولايات سواء كانوا أمنيين أو عسكريين أو شرطيين ليس بعيدين عن الاتجاه الإسلامي، مضيفًا بقوله بهذا التعيين أصبح المؤتمر الوطني في الأقاليم “دابي وقطع رأسه”، أي لا رئيس له على حد وصفه.

وأشار حسن مكي إلى أن الوالي كان رئيس الحزب بالولاية قبل الإعفاء، وأكّد أن الولاة أصبحوا عسكريين لا يدخلون في البوتقة السياسية أو الحزبية.

وقال مكي في تصريحات لصحيفة ألوان الصادرة اليوم”الأثنين” إن هناك تباشير لحلول الأزمة الاقتصادية، وأضاف” لا أعتقد أن هذه الحلول التي جاءت في خطاب الرئيس كافية لتدفق المساعدات الاقتصادية من دول الخليج أو غيرها، لأن الخليجيين يريدون حكومة مثل حكومة السيسي.

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