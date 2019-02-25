حكام الولايات يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدى ولاة الولايات السودانية، يوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير توطئة لتسلم مهامهم.
وكلف البشير 18 عسكرياً بإدارة الولايات عقب قرارات رئاسية بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد.
وظهر البشير وحكام الولايات بكامل زيهم العسكري.
وأعلن البشير، دعمه وسنده للولاة المكلفين، وطالبهم أن يكونوا قدر التحدي لضمان الأمن وإحداث الاستقرار في هذه المرحلة التي وصفها بالخاصة في عمر البلاد.
وحضر مراسم القسم ولاة رئيس القضاء عبد المجيد إدريس، وفضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية.
ووصف البشير المرحلة الحالية من عمر البلاد بالخاصة، وقال إن تخطيها يحتاج لأناس خاصين “حد تعبيره”.
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