بين المشفقين والشامتين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اعلان حزب المؤتمر الوطني عن تاجيل انعقاد مؤتمره العام الذي كان مزمعا في أبريل القادم ، اعلان تأجيله الى وقت لاحق – لم يحدد – أثار تساؤلات وسط المراقبين بل حتي بين أعضاء الحزب ومنتسبيه الذين يرون الأوضاع غير واضحة وفيهم من يرى أن التأخير الى أجل غير مسمى يعني انعدام الرؤية تماما عند الحزب ومكتبه القيادي وجهلهم لما يمكن أن تسفر عنه الأمور بعد الاحتجاجات الشعبية التي دخلت الان شهرها الثالث دون أن يفتر لها عزم أو تتضعضع ، وهاهي الجماهير الثائرة تواجه الرئيس وخطابه الاخير بالرفض والتصلب علي المطالب التي كان الشارع المحتج قد تبناها وعلي رأسها تنحي البشير وتفكيك حزبه ، وكان مقررا أن ينعقد المؤتمر العام للحزب في أبريل وفيه سيتم الإعلان عن اختيار الرئيس كمرشح عن حزبه في الانتخابات الرئاسية 2020 بعد أن يكون الحزب قد نجح باغلبيته الميكانيكية في تمريرها واجازتها بالبرلمان لكن ماتم مساء الجمعة افسد الخطة وخلط الاوراق وجعل الحزب يؤجل مؤتمره العام الى أجل غير مسمى مما جعل المشفقين علي الحزب يتخوفون عليه من الدخول في صراع مع الشكل الجديد الذي تفرزه قرارات الجمعة الماضية بينما الشامتون علي الحزب يتمنون له المزيد من الارتباك والتخبط ويرون فيه حزب السلطة الطفيلي الذي طالما تآمر علي غيره واستغل النفوذ والمال والجاه في الأضرار باخرين والعمل على الكيد لهم وهذه القوى فرحة الآن بما تراه في غريمها السياسي الذي لا يعرف اصول العمل الديموقراطي والتنافس الليبرالي .