عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– تحدى الظروف وظلم التحكيم الهلال الجديد ينتزع التعادل من زيسكو العنيد

-الازرق يكمل المواجهه بالعشره ، الحكم النيجيري يطرد امبومبو والشغيل يخطف هدف لوحه

-الكاردينال يكافئ الابطال بحافز الفوز ..يهاجم التحكيم الافريقي ..يشيد بالكوكى والاداء المسؤل

-نكانا بسقط الاشانتى بثلاثيه ، يشعل مجموعه الازرق ويتصدر ، وحى العرب يرفض ملاقاة الهلال

-وجه بصرف حافز فوز لهم رئيس الهلال يحتفل مع اللاعبين بالتعادل

-بعثة الهلال تعود فجر الثلاثاء

-الكنغولى يجهش بالبكاء بعد طرده

-هنأ الانصار بالتعادل الكاردينال :اللاعبين قدموا مباراه بطوليه والكوكى نجح بامتياز

-نجوم الهلال يهدون نتيجة التعادل الايجابي لامبومبو، السموأل تعرض لاصابه طفيفه

-المسابقات تصدر تعديلات اضطراريه على برمجه الممتاز

-اكد سعادته بالنتيجه والاداء الكوكى: الهلال خرج بنتيجه جيده فى ظروف صعبه..اللاعبون حققو المطلوب، التعديلات فى التشكيل فرضتها الظروف والتهيئه النفسيه وراء النتيجه ..الحزن يخيم على لاعبي زيسكو

صحيفة الصدى

المريخ يرفع نسق تحضيراته. ….والنجم يكسب رينجرز تحت أنظار الزلفاني

الهلال يتعادل مع زيسكو الزامبي. ….وبعثة الأحمر ترحل إلى فندق جديد

العرفاوي : مباراة الليتوال تختلف عن المباريات السابقة ونستعد لها بشكل جديد

المريخ يؤدي مرانه الرئيسي مساء اليوم

حي العرب بورتسودان يرفض أداء مباراته أمام الهلال

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صحيفة المشاهد

الهلال يجبر زيسكو الزامبي على التعادل الايجابي

’’الشغيل’’ يتقدم للهلال بهدف بديع و’’كامبيولي’’ يعادل لاصحاب الارض

رباعي الدفاع الازرق كلمة السر في المباراة وجمال سالم يتألق

الحكم النيجري يقصي امبوبو ببطاقة حمراء ظالمة ويحرمه من الجولة الثالثة

امبوبو يصاب بصدمة كبرى جراء الطرد ويجهش بالبكاء

الكاردينال يقتحم غرفة اللاعبين ويحتفل معهم بالتعادل الثمين

رئيس الهلال: “حالة الطرد تكشف وضع التحكيم الإفريقي”

الكوكي أدار المباراة بدهاء.. أعاد توظيف اللاعبين وهو فعلا ابن الهلال

سيكون لنا كلام مع زيسكو بوجود جماهيرنا في مباراة الجولة المقبلة

الهلال يستعيد مدافعه النيجيري ايمانويل امام زيسكو بام درمان

تقرير: ’’ثورة الكوكي’’ تعيد بريق الهلال الأفريقي

’’نكانا’’ يصفع الاشانتي بالثلاثة ويتصدر المجموعة الثالثة

زيسكو يتراجع للمركز الثاني.. الهلال ثالثا.. والاشانتي يتذيل

المدينة سعيد بالعابد ويسابق الزمن للعودة الى الملاعب

’’المشاهد’’ تنشر تعميم ’’كاف’’ الجديد بخصوص الابطال والكونفدرالية

أوضاع اللاعبين تجتمع بأندية الممتاز ظهر اليوم في حضور شداد

المسابقات تصدر تعديلات إضطرارية على برمجة الممتاز والهلال يسافر الى سنار وكادوقلي في فارق يومين

إنطلاقة ورشة مدربات كرة القدم بالأكاديمية بحضور باني

منصور بن زايد يلتقي رئيس الاتحاد السوداني للهجن

مانشستر سيتي يقسو على ساري ويحصد أول ألقاب الموسم

صحيفة الزعيم

النجم يحول تأخره بفوز مثير على رينجرز

بعثة المريخ تنتقل إلى أفخم فنادق سوسه. ….الفريق يتدرب على ملعب الساحلي وتمارين خاصة للعقرب

الزلفاني يشاهد خصمه من الأستاد. …كاتيرون : عبور الأحمر يتوقف على نتيجة الذهاب وهنا تكمن خطورة النجم

في مواجهة لا تقبل غير الانتصار : شباب المريخ في امتحان عبور النيل

برئاسة ود الشيخ : مجلس المريخ يجتمع اليوم