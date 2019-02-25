د.أمين حسن عمر: مكتب قيادي الوطني لن ينظر في استقالة مقدمة من الرئيس البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي بالحزب الحاكم أمين حسن عمر أن الحزب سيختار رئيسًا للحزب في المؤتمر العام القادم، وفيما أكّد الحزب جاهزيته لاختيار البديل للبشير، قطع بأنه غير”مفلس” وغني بالقيادات، وبين أنه لن يعجز عن تقديم شخص للرئاسة.

ورجح عضو المكتب القيادي في الحزب د.أمين حسن عمر في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد رمضان، وأكّد أمين أن المكتب القيادي في الحزب لن ينظر في استقالة مقدمة من الرئيس البشير، إلا أنه رجح أن يجمد الرئيس رئاسته للمؤتمر الوطني في هذه المرحلة.

وأوضح أمين أن هذا لا يعني أن البشير ليس عضوًا في الحزب، ورفض أمين توصيف ما قام به الرئيس من قرارات بأنه مفاصلة جديدة.

وأكّد أن الرئيس لم يشاور الحزب في اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة العسكر، وأشار إلى أنهم سيتصرفون على أنهم ليسوا الحزب القائد للحكومة لأن القيادة انتقلت للرئاسة ولم تعد حزبية.

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وشبه ما جرى بأنه انقلاب أبيض، ولكنه ليس انقلابًا على الشرعية، ولوح بمواجهة ما حدث بالشرعية.

ونفى أمين حدوث ملاسنات داخل اجتماعات المكتب القيادي الأخير برئاسة البشير التي أعقبها خطاب البشير.

وأشار إلى أن النقطة التي دار حولها نقاش مطول كانت”فرض حالة الطوارئ”، وقطع أمين بأنهم في الوطني لن يقبلوا بالخروج على الشرعية من أية جهة سواء كان ذلك بانقلاب أبيض أو أسود.

وأقر بأن الحزب يحتاج لاستراحة محارب.

وفي ذات السياق، أكد أمين أن التيار الإسلامي ليس مستضعفًا، وتابع قائلاً” هو ليس سجادة حتى تمضي فيه وتدوسه دوس”، وجزم بأنه لا يستطيع أحد فعل ذلك.