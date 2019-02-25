تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: *بالعشرة .. الهلال عشرة على عشرة * الشغيل يحرز هدف السبق وزيسكو يعادل والحكم يتحامل على الأزرق ويطرد إدريسا * الكاردينال يشيد بالأداء ويعلن الطوارئ للزامبي والأقمار يحتلفون معه بالنتيجة *المريخ يحول معسكره من المرادي بطريقة مفاجئة * نكانا يسقط الأشانتي بثلاثية ويتصدر .. واجتماع طارئ للجنة أوضاع اللاعبين مع أندية الممتاز. Advertisements صحيفة الصدى : *المريخ يرفع نسق تحضيراته.. والنجم يكسب رينجرز تحت أنظار الزلفاني *الهلال يتعادل مع زيسكو الزامبي .. وبعثة الأحمر ترحل إلى فندق جديد *العروفاوي مباراة الليتوال تختلف عن المباريات السابقة ونستعد لها بشكل جديد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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