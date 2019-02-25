تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * الوطني يتجه لتغيير أسمه وتشكيل جبهة عريضة * تعليق عمل الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان * “المركزي” يكشف تفاصيل تورط “4” مصرفيين في قضية شركات الأدوية صحيفة المجهر * النائب الأول ورئيس الوزراء و(18) والياً عسكرياً يؤدون القسم * لجنة برلمانية: إعلان الطوارئ لن يحد من حركة المواطنين وحريتهم صحيفة السوداني * البشير: البلاد تمر بمرحلة تاريخية * رئيس الوزراء: سأكون خصماً للمفسدين * عمال الموانئ يرفعون إضرابهم بعد تعليق الاتفاق مع الشركة الفلبينية صحيفة آخر لحظة * معلومات جديدة حول مستقبل علاقة البشير بالوطني * مفاجأة.. تغييرات وسط الولاة الجدد * حميدة يرفض ملاحقة طلاب متظاهرين داخل جامعته صحيفة الصيحة * الوطني: ماحدث ليس انقلاباً والبشير لأزال رئيساً للحزب Advertisements * الرئيس: البلاد في مرحلة تتطلب “ناس خاصين” تعليق عقد الشركة الفلبينية لإدارة الميناء الجنوبي شهراً * الدعم السريع. تنفي صلتها بصور وفيديوهات متداولة صحيفة الإنتباهة * د. أمين لـ(الإنتباهة): (الوطني) جاهز لاختيار بديل البشير * تفاصيل جديدة عن أضخم عملية تلاعب في أموال الدواء * تعليق عمل الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي * اتجاه لإقامة محاكم طوارئ صحيفة ألوان * البرلمان: الطوارئ ليست استهدافاً للحريات العامة * حسن مكي لـ(ألوان): الوطني بالولايات (دابي قطعوا راسو) * الهلال يتعادل ويكسب نقطة غالية خارج ملعبه صحيفة الدار * الدعم السريع تنفي صلتها بصور وفيديوهات متداولة لمركبات عسكرية * زوج غاضب يسدد تسع طعنات لزوجته ويريدها قتيلة * مرسوم جمهوري بتكليف مصطفى حولي وزيراً للمالية * بالصورة والقلم: أسود تثير الرعب بكسلا والشركة تطلق الرصاص * “الدار” تفتح ملف قتيل الأجنبيات الجميلات بالسودان * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان العلم في حياتنا للأساس والرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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