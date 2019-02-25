برمجة جديدة لمباريات الدوري السوداني الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم تعديلات إضطرارية على برمجة متبقي مباريات القسم الثاني من دوري المجموعتين، تبدأ يوم الثالث من مارس في المجموعة الأولى بلقاء المريخ الخرطوم والأمل عطبرة، وتختتم في الخامس عشر من ذات الشهر بلقاء المريخ الخرطوم والهلال الأبيض، وفي المجموعة الثانية ستكون البداية في السابع والعشرين من فبراير الحالي بمباراتي المريخ الفاشر والرابطة كوستي، والأهلي شندي والهلال كادوقلي، وتختتم مباريات المجموعة في الواحد والثلاثين من مارس بلقاء الهلال كادوقلي والهلال الخرطوم…

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