نهضة بركان المغربي يدمّر الرجاء حامل لقب الكونفدرالية برباعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلقى فريق الرجاء البيضاوي، حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية، هزيمة مخيبة على يد مواطنه نهضة بركان، برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مولاي عبدالله بالرباط، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

سجل أهداف نهضة بركان، المدافع الرجاوي عمران فيدي بالخطأ ضد مرماه، ولابا كوجو ومحمد فرحان في الدقائق (10 و55 و64 و84)، فيما سجل محسن ياجور هدفي الفريق البيضاوي في الدقيقتين 60 و78.

وعزز نهضة بركان موقعه في صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، بينما يملك الرجاء في رصيده نقطتين فقط، ليتأزم وضع حامل اللقب على سلم الترتيب.

شوط الفرص الضائعة

ودخل الرجاء المبارة ضاغطًا، وكان الطرف الباحث عن التسجيل، الشيء الذي جعل لاعبي نهضة بركان يتراجعون إلى الوراء، لامتصاص حماس الفريق البيضاوي، واختاروا الدفاع أكثر من الاندفاع إلى الخطوط الأمامية.

ولاحت أولى المحاولات، من أيوب ناناح، وسفيان رحيمي عبر سلاح التسديد من بعيد، إلى أن كرتهما مرت دون خطورة على المرمي البركاني.

وانسل زكرياء حدراف من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية حريرية، لكنها مرَت على رحيمي.

واستفاد نهضة بركان من خطأ عمران فيدي مدافع الرجاء، الذي سجل هدفًا ضد مرماه عن طريق الخطأ، في الدقيقة العاشرة، عندما حاول إبعاد الكرة لتسكن الشباك.

وكان بإمكان نهضة بركان، أن يضيف الهدف الثاني عبر تراوري في الدقيقة 18، عندما سدد بقوة، لكن العارضة ردت الكرة.

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، أول تغيير بإخراج الحداد بسبب الإصابة، وأدخل مكانه باهي في لدقيقة 28، بدوره أجرى منير الجعواني مدرب النهضة تغييرًا اضطراريًا أيضًا، بعد أدخل محمد فرحان مكان تراوري.

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وحاول الرجاء تسجيل هدف التعادل، عبر تحركات ياجور وحدراف ورحيمي، لكن دون جدوى، بينما واصل نهضة بركان تضييع الفرص، بعد أن أتيحت فرصة للابا كودجو، إذ انفرد بالحارس الزنيتي وسدد لكن الأخير تصدى للكرة.

وضغط الرجاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وهدد الحافيظي من رأسية جميلة، لكن الحارس المحمدي تألق بإبعاد الكرة.

5 أهداف

ودخل الرجاء الشوط الثاني وهو عازم على العودة ، وتسجيل هدف التعادل، غير أن التهديد الأول كان من البركانيين، من تسديدة لكودجو التي كاد من خلالها أن يخدع الحارس الزنيتي.

وكانت هذه الفرصة عبارة عن إنذار، ذلك أن الدقيقة 52 حملت الهدف الثاني للفريق البركاني، عندما مرر محمد عزيز من الجهة اليسرى، لينقض عليها كودجو برأسية، سكنت شباك الحارس الزنيتي.

مباشرة بعد هذا الهدف، قام كارتيرون بتغييرين دفعة واحدة، عندما أدخل شعبان والدويك، مكان نناح وفيدي، من أجل إنعاش مستوى الرجاء، الذي وجد صعوبة للوصول لمرمى الحارس المحمدي، لكن الأمور تغيرت في الدقيقة 60، عندما تمكن ياجور من تسجل الهدف الأول من تسديدة جميلة.

ولم تدم فرحة البيضاوي أكثر من أربع دقائق على هذا الهدف، حتى تمكن فرحان من تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 64.

وشهدت الدقيقة 73 فرصة أخرى لتسجيل الهدف الرابع، بعد أن ضيع لابا أمام المرمى، وتدخل الزنيتي وعادت الكرة لفرحان، الذي أضاع بدوره الفرصة.

ووجد الرجاء ملاذه في الكرات الثابتة، التي منحته الهدف الثاني، من محسن ياجور في الدقيقة 77، وهو ما رفع من الإثارة، والرغبة من الفريق الأخضر لتسجيل هدف التعادل، في الدقائق المتبقية.

وعاد كودجو في الدقيقة 84، ليؤمن فوز نهضة بركان، وسجل الهدف الرابع، الذي قضى على رغبة الرجاء للعودة في المباراة، ليقتنص نهضة بركان فوزًا ثميناً.