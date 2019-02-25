النجم الساحلي يحقق فوزا مهما في الكونفدرالية قبل لقاء المريخ 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق النجم الساحلي، فوزًا مهمًا على حساب ضيفه رينجرز النيجيري، بنتيجة (2-1) اليوم الأحد، لينال أول انتصار له في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

انتصار اليوم، يجعل فريق جوهرة الساحل يتقاسم المركز الثاني مع رينجرز بـ4 نقاط كما يمُكن النادي الصفاقسي من المحافظة على صدارة ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط.

ودخل النجم الساحلي اللقاء بقوة باحثًا عن التقدم، لكن رينجرز باغته بهدف في الدقيقة 16 عن طريق برايت سيلاس الذي انفرد بالحارس مكرم البديري وأسكن الكرة في الشباك.

هدف الضيوف، جعل النجم الساحلي يتحرك أكثر في الهجوم بحثًا عن هدف التعديل الذي أضاعه الجزائري كريم العريبي، حين وجد نفسه وجهًا لوجه مع الحارس بونسو.

كما أضاع إيهاب المساكني في الدقيقة (22) هدف التعادل، وهو ما كرره عمار الجمل في الدقيقة (31) من ركلة حرة نفذها الأخير.

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وواصل النجم بحثه عن التعديل الذي توصل إليه في الدقيقة 36 حين نفذ مالك بعيو ركلة حرة استغلها إيهاب المساكني ليسكن الكرة في الشباك برأسية قوية.

واتيحت للنجم الساحلي فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 39 لكن إيهاب المساكني أضاع فرصة تواجده وجها لوجه مع الحارس بونسو.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم سعيه وراء الفوز، وفي الدقيقة (57)، قام مدرب النجم الساحلي روجيه لومير بتغيير اضطراري إثر إصابة عمار الجمل.

وسيطر فريق جوهرة الساحل على مجريات اللعب وهو ما مكنه من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة (64) بعد عمل كبير من أمين بن عمر، الذي مرر إلى زميله صدام بن عزيزة ليغالط الحارس بونسو ويحرز هدفًا.

وكاد النجم أن يسجل الهدف الثالث عن طريق الفينزويلي داروين جونزالاس لكن الحارس بونسو تصدى لتصويبته، وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

كما تألق بونسو في الدقيقة (81) متصديًا لرأسية العريبي الخطيرة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للفريق التونسي ينعش آماله في التأهل إلى الدور المقبل.

وسيواجه النجم المريخ في البطولة العربية السابع والعشرين من الشهر الجاري