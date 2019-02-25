تعرف على نتيجة الانتخابات الرئاسية في السنغال

أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبدالله ديون في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد، عن وجود الرئيس ماكي سال بولاية في جولة الإعادة بعد حصوله على نسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وقال ديون، "النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة الى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه". ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بحلول يوم الجمعة على الأكثر على أن تجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات في 24 مارس إذا لم يضمن أي مرشح الحصول على أغلبية.

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