الخرطوم تشيد بدعم الإمارات لصون التراث الثقافي السوداني

أشاد مسؤولون سودانيون بدعم الإمارات لمشروع تعزيز القدرات الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي في السودان، الذي تموله دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي،.

وذلك خلال احتفالية نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالخرطوم، بمناسبة العام الدولي للغات واليوم العالمي للغة الأم.

وذلك في إطار المشروع الذي ينفذه مكتب «اليونسكو» في الخرطوم. وأكد حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، أن "السودان غني بتاريخه وتراثه غير المادي"، مشيراً إلى أن الاهتمام باللغة العربية الأم وتعزيزها يعني تعزيز قيمة التراث غير المادي والعمل على حفظه.

من جهتها، أثنت سمية أكد وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار السودانية، على الإمارات وقيادتها الرشيدة، شاكرة دعمها المتواصل لبرامج «اليونسكو» في السودان، خاصة في مجال حفظ التراث غير المادي.بدوره، قال د.بافيل كروبكن، ممثل اليونسكو في السودان، إن الاحتفالية تأتي ضمن إطار هذا المشروع النوعي الذي ترعاه دولة الإمارات في السودان، إذ بدأ منذ سبتمبر الماضي في السودان عبر ورش لتأهيل الخبراء في مجال حفظ التراث.