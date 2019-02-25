نجم روما لوالدته: من فضلك توقفي عن هذه الصور

طلب لاعب الكرة الإيطالي الشاب، نيكولو زانيولو، من والدته فرانشيسكا كوستا التوقف عن نشر صورها "السيلفي" المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تقارير إعلامية.

وذكر زانيولو، الذي انتقل إلى فريق روما الإيطالي، والدته بعمرها بعد نشرها سلسلة من صور السيلفي المثيرة على حسابها في موقع إنستغرام، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتحظى فرانشيسكا كوستا، والدة زانيولو البالغة من العمر 41 عاما، بنحو 189 ألف متابع على حسابها في إنستغرام، الأمر الذي أثار غضب ابنها، خصوصا بعد نشرها صور عديدة بالهيئة التي يطلق عليها "وجه البطة".

فرانشيسكا كوستا بسيلفي وجه البطة

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وحث النجم الشاب زانيولو، مع تزايد الاهتمام به، والدته كوستا على تقليل حضورها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "كورييري ديلو سبورت"، فقد كتب زانيولو تعليقا على إحدى الصور التي نشرتها على إنستاغرام يقول لها "توقفي يا أمي.. لماذا تفعلين ذلك بفمك؟ أنت في الأربعين من عمرك".

ولكن من الواضح أنها لن تتوقف عن هذا الأمر، خصوصا أنها نشرت عشرات الصور من نمط "وجه البطة"، وفي صور أخرى رافقتها صديقتها أيضا.

وكان نيكولو زانيولو، البالغ من العمر 19 عاما، تألق في فريقه روما بعد انتقاله من إنتر ميلانو الصيف الماضي، وتمكن أيضا من تسجيل هدفي فوز فريقه على بورتو البرتغالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ نادي روما إجراءات تحصين نجمه الشاب خشية تعرضه للإغراءات من قبل كبار الأندية الأوروبية.