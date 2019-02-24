الهلال يفرض التعادل علي زيسكو الزامبي

تمكن نادي الهلال السوداني من اقتلاع نقطه ثمينه بعد تعادله خارج أرضه مع زيسكو الزامبي بهدف لمثله . وتعرض الهلال لظلم تحكيمي واضح من الحكم حيث تم طرد المهاجم ادريس امبومبو في أواخر الدقائق من الشوط الأول بصوره أضحكت الجميع . تقدم الهلال على مضيفه زيسكو بهدف جميل سجله اللاعب نصر الدين الشغيل مستفيداً من كره عكسية رائعة من زميله أبوعاقله عبدالله في الدقيقة 65 من زمن المباراة . وقد تمكن النادي الزامبي من إدراك التعادل في الدقيقة 71 إثر هفوة دفاعية بهذه النتيجة ارتفع الهلال الي 4نقاط وزيسكو ايضا 4نقاط وثلاث نقاط للاشانتي ويتصدرها ناكانا الزامبي 6نقاط بفوزه علي الاشانتي ضمن المجموعة زاتها بثلاث اهداف مقابل هدف

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