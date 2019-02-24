مامون حميدة يطالب بتحقيق عقب إعتداء نظاميين على طلابه

في أول رد فعل له عقب إعتداء قوة نظامية عل طلاب داخل حرم الجامعة، أعلن رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، البروفسير مامون حميدة ، عن نية الجامعة تقديم احتجاج لسلطات الآمن والمطالبة بتحقيق عاجل.

وأدان رئيس مجلس الأمناء دخول نظاميين لحرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب وانتهاك حرم الجامعة. وقال حميدة في تصريح صحفي اليوم الأحد، انه يتأسف لما جرى، واضاف :”ظلت الجامعة حريصة على سلامة أبنائها الطلاب وحافظت على المتظاهرين داخل الجامعة، وقام بعض الطلاب بكسر الباب الجنوبي والدخول في مناوشات مع رجال الأمن ولم تستطيع ادارة الجامعة منعهم ودخولهم لحرم الجامعة وهذا لا يبرر انتهاك حرمة الجامعة وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعى . وتمنى حميدة التزام الطلاب بقوانين الجامعة وزاد :” تبذل الجامعة قصاري جهدها للحفاظ على طلابها وظلت هكذا منذ اندلاع الاحتجاجات

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