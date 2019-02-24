نقابة أطباء السودان: إصابة 8 متظاهرين في أم درمان

أعلنت نقابة أطباء السودان ،وهي هيئة غير رسمية ،اليوم الأحد إصابة ثمانية متظاهرين بالرصاص الحي والمطاط والبمبان على أيدي الشرطة السودانية أُثناء تفريقها لتظاهرات إندلعت ظهرا بمدن مختلفة من بينها أم درمان غرب العاصمة الخرطوم .

وفي بيان نشر على صفحة تجمع المهنيين السودانيين على موقع فيسبوك اليوم بتوقيع نقابة اطباء السودان، إن الشرطة تصدت للمتظاهرين في مدينة ام درمان اليوم بالرصاص المطاطي والرصاص الحي والبمبان, ما أدى إلى إصابة ثمانية اشخاص بإصابات مختلفة في الرأس والكتف واليد .

التفاصيل أدناه:

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موكب اليوم ٢٤ فبراير :

- إصابة خطيرة بالعنق تحتاج إلي التنويم بالعناية المكثفة.

- إصابة مباشرة في الرأس بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع مسببة جرح قطعي تمت خياطته، الحالة غير مستقرة.

- إصابة أخرى في الرأس بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع مسببة جرح قطعي أيضا تمت خياطتة، والحالة مستقرة وخرج من المستشفى.

- إصابة برصاص مطاطي علي مستوى البطن، الحالة مستقرة.

- إصابة برصاص مطاطي علي مستوى الساعد والفخذ، الحالة مستقرة.

- تمزق عضلي بالعضد نتيجة للإصابة بعبوة الغاز المسيل للدموع، الحالة مستقرة.

- إصابات خفيفة نتيجة الضرب بعِصِي.

- عدد من حالات الإختناق بالغاز المسيل للدموع.

وخرجت أم درمان اليوم في تظاهرات, تُعد هي الأكبر من نوعها منذ إندلاع التظاهرات في المدن السودانية في كانون أول/ديسمبر الماضي ،وفق مراقبين وشهود عيان, في تحد واضح لقرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي.