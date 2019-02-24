تظاهرات بمناطق متفرقة من السودان

تظاهرة حاشدة تجوب شوارع ولاية الجزيرة

خرج جموع من المواطنين في حي المدنيين بمدينة مدني في ولاية الجزيرة في تظاهرة حاشدة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير مطالبين برحيل النظام باسقاط النظام وهتف المتظاهرون بشعارات تنادي باسقاط النظام "الطلقة ما بتقتل.. بقتل سكات الجيش".

مواطنو حي المعمورة بالخرطوم يخرجون في مظاهرة احتجاجية

خرج المئات في حي المعمورة بالعاصمة السودانية الخرطوم في تظاهرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين مطالبة باسقاط النظام والمطالبة بتنحي البشير ورحيل نظامه، هذا وهتف المواطنون بشعارات تنادي باسقاط النظام ومحاسبة المتورطون بارتكاب الجرائم في حق المتظاهرين حيث هتف المتظاهرون ب "رُص العساكر رص.. الليلة تسقط بس"، "دم الشهيد بكم، ولا السؤال ممنوع؟".

الاجهزة الامنية تعتقل طلاب جامعة العلوم الطبية "مامون حميدة"

اعتقلت الاجهزة الامنية طلاب جامعة العلوم الطبية "مامون حميدة" بالخرطوم وذلك عقب خروج طلاب الجامعة في تظاهرة حاشدة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير مطالبين باسقاط النظام والمطالبة بتنحي البشير ورحيل نظامه، هذا وهتف الطلاب بشعارات تنادي باسقاط النظام .

حملة تفتيش وإعتقالات واسعة في بري بالخرطوم

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قامت الاجهزة الامنية نهار اليوم بعملية تفتيش وإعتقالات واسعة للمواطنين المتظاهرين السلميين في حي بري بالعاصمة الخرطوم على خلفية خروجهم بتظاهرات حاشدة اليوم الاحد تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير،مطالبة برحيل النظام والمطالبة بتنحي البشير .

المئات بشوارع العباسية يطالبون برحيل النظام

خرج المئات بامدرمان بحي العباسية في تظاهرة حاشدة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير، مطالبة باسقاط النظام والمطالبة بتنحي البشير ورحيل نظامه، وهتف المتظاهرون بشعارات تنادي باسقاط النظام وطالبوا برحيل البشير ونظامه"أي كوز ندوسو دوس.. ما بنخاف ما بنخاف".

الجريف في تظاهرة حاشدة

شهد حي جريف بالخرطوم تظاهرة حاشدة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير،مطالبة باسقاط النظام ، هذا وهتف المتظاهرون ""نحن مرقنا مرقنا مرقنا (خرجنا).. ضد الناس ألي سرقوا عرقنا".

المربعات تتحدى الطواريء وتخرج في تظاهرة

خرج مواطني المربعات بامدرمان في تظاهرة حاشدة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير، هذا وهتف الثوار بشعارات تنادي باسقاط النظام حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب".