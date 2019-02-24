مدينة بورتسودان تخرج بتظاهرة ليلية حاشدة

خرج مواطني مدينة بورتسودان قبل قليل في تظاهرة ليلة حاشدة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغييرما سماه تجمع المهنيين تحديا لقانون الطواريء ،حيث هتف المئات باسقاط النظام والمطالبة بتنحي البشير ورحيل نظامه، هذا وهتف المتظاهرين بشعارات تنادي باسقاط النظام .

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