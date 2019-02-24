تظاهرات حاشدة في عدة مدن بالسودان

شهدت عدة مدن سودانية الاحد، احتجاجات حاشدة إثر دعوات لتظاهرات احتجاجا على سوء الأوضاع بالبلاد مطالبة برحيل البشير ونظامه من بينها شمبات بعد عمليات الكر والفر المستمرة منذ ظهر اليوم كسروا الحصار وخرجوا في موكب مهيب إلى شارع المعونة.
كذلك خرجت مظاهرات في عدة مناطق من مدينة أم درمان ببحري العزبة حيث تجمع مئات المحتجين واحرقوا اطارات سيارات وسط هتافات منددة .
وانطلقت تظاهرات الاحد من مناطق بري وشمبات بالعاصمة السودانية، في وقت ينتظر أن تتواصل في عدد من الولايات.
وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في أحياء بري و بحري وشمبات
يشار إلى أن نطاق الاحتجاجات في السودان، التي بدأت منذ التاسع عشر من ديسمبر، فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، اتسعت لتشمل أنحاء متفرقة من البلاد.
وتفيد حصيلة رسمية أن العشرات قتلوا في هذه التظاهرات، فيما تلقي السلطات باللوم على محرضين تقول إنهم تسللوا بين صفوف المتظاهرين.
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