عاجل… الهلال يخطف نقطة ثمينة من زيسكو الزامبي….

شهاب محمد - الخرطوم - الكوكي الخليج 365: الهلال يحرز نقطة غالية من مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في المباراة التي اقيمت بزامبيا وقد كانت المباراة قوية من قبل الطرفين واحرز هدف الهلال اللاعب الشغيل في الدقيقة67 متقدماً بذلك على الفريق الزامبي ولكن لم يتهنئ الهلال بهذا التقدم كثيرا ؛ حيث احزر اللاعب كالينجا هدف التعادل بدقيقتين فقط من احراز الشغيل لهدف الهلال .

وجاء الشوط الاول قويا ولكن هذا الشوط قد شهد طرد لاعب الهلال امبوبو بسبب تأخيره للوقت .

وقد اكمل الهلال باقي المباراة بعشرة لاعبين وقد حد من هجمات الفريق الزامبي .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال الى 4 نقاط محتلا المركز الثاني خلف ناكانا.

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