آدم سوداكال يعلن العودة إلى المريخ ويشرع في إنهاء أزمة سومانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن رجل الأعمال آدم سوداكال تمسكّه بالترشح لرئاسة نادي المريخ في الانتخابات المزمع قيامها خلال المرحلة القادمة، بعد قبول الطعن الذي الذي تقدّم به في وقت سابق.

وأكّد سوداكال بحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” حسمه أزمة لاعب الفريق مجيد سومانا خلال ساعات.

ويواجه مرشح المريخ آدم عبد الله سوداكال تهمًا عديدة حالت دون رئاسته النادي أبان ترشحه في الانتخابات التي جرت سابقًا.

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وقال وكيل اللاعب النيجري إن سوداكال أخطره بعودته من جديد لقيادة نادي المريخ، وتطرق إلى إمكانية حسم أزمة مجيد سومانا.

وقال الوكيل الموريتاني في تصريح لـ”باج نيوز” إنه أخطر سوداكال بالمشكلة الأساسية الخاصة باللاعب سومانا.

وأضاف” سوداكال أكّد لي إنهاء أزمة اللاعب وتسوية مستحقاته مع النادي النيجري في الأيام المقبلة”.