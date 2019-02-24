ناكانا الزامبي يفجّر مفاجأة ويدمرالاشانتي بثلاثية

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل- الخليج 365 : ضرب ناكانا الزامبي بقوة في سباق بطولة الكونفدرالية وحقق فوزا كاسحا على الاشانتي كوتوكو الغاني بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت في زامبيا عصر ضمن مجموعة الهلال ليصل الى النقطة السادسة ويتصدر المجموعة قبل لقاء اليوم بين الهلال وزيسكو في الجولة الثالثة.

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