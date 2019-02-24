ثم ماذا بعد هذا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كنا نتوقع وننتظر حدثا ما يكون حديث المدينة

*ولكن كان الامر عادي

*لاحديث مدينة ولا كلام تيري

*وباتت المدينة حزينة ولكنها تنشد التغيير

*مدينة جدة

*تلك المدينة التي كانت تتوقع حدثا من اتحاد جدة يوم مقابلة هلال الرياض

*الموضوع كان ماشي كويس

*وهناك تسريبات من داخل معسكر اتحاد جدة كانت تتضمن فألا وتضمن حدوث حدث يصبح حديث المدينة وموضوع كل المدائن

*انهار اتحاد جدة وقبل هدفين من الزول الشين بتاع هلال الرياض

*وكان كل مابالنتيجة انها صفرية

*علل الاتحاديون بان السبب هو في ثبات تشكيلة اتحاد جدة

*وان تغيير الخانات لايخدم للعرض قضية

*وشبهوا ذلك بهلال امدرمان الصفري

*بويا طرف شمال واطهر يمين والشغيل امام الدفاع وابو عاقلة خلف الهجوم

*النتيجة صفر دولي

*بويا متوسط دفاع واطهر متوسط ميدان والشغيل خلف المهاجمين وابو عاقلة امام المدافعين

*برضك النتيجة صفر دولي

*لانو القصة مافي الخانات

*ولكن القصة في المهارات

*واستندوا استدلالا بهتافات جمهور الهلال السوداني

*الكورنة مابتكتل

*تكتل كياشة بوي

*احبطت مدينة جدة

*ولكنها نامت علي امل تغيير التشكيلة الاتحادية تغييرا جذريا

*قد يشمل حتي الجهاز الفني ومعاونيه

*ولكن ظلت المدينة تتحدث عن الزول الشين الخلع الولد البجيب الكور من بره

*ولكنه بعد ان خلع الولد خلع الشعار وقدمو هدية للولد

*ومازال الولد مخلوع

*شماسة جدة سموا الولد نواف المخلوع

*غايتو الكورة دي بتجنن

*المهم

*الزعيم في تونس

*لاغرور يغير مشيتنا

*ولا استهتار يلين عزيمتنا

*انها خطوتنا

*التي تقودنا لنهائي يضيف لي رصيدنا ويحل مشكلتنا

*سبعة مليون دولار

*للوكت داك الدولار يكون عمل كم بالطريقة دي

*ربك رب الخير يعلم

*لكن وقتها مابتجيب اقل من هكتار

*قروش كتار

*لو دايرين نحولها سوداني

*مكنات الربربة الا تدور قصادنا سنة

*رب رب رب رب

*ده لو فئة عوضية

*اما الفئات العمرية

*الربربة تلاته سنين مابتطبع حقنا كلو

*لذا نكتكش قوي

*نضع تخطي النجم هدفا استراتيجيا

*ونعلن الطوارئ

*استاند باي كلنا

*نلتف حول المريخ الوطن

*ونتخطي هذه المرحلة بثبات ونكران ذات

*لنفتح آفاقا كبيرة عربيا ودوليا واقتصاديا

*ورب رب رب

*ايها الناس

*الفترة التكميلية شارفت

*حقو نعد العدة لمعرفة دايرين منو ونصل ليهو كيف

*ماشين منو وليه

*ونجدد خمسة سنين للزولفاني الشاطر كيف؟

*نتخطي النجم لنقول له

*ثم ماذا بعد هذا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا الصبحنا ما لقينا

*الحاصل شنو ورينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال اجمل جملة عجبتني انو في البلد دي في ناس عايشة كويس وناس كويس انها عايشة

والي لقاء

سلك