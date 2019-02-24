ثم ماذا بعد هذا.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*كنا نتوقع وننتظر حدثا ما يكون حديث المدينة
*ولكن كان الامر عادي
*لاحديث مدينة ولا كلام تيري
*وباتت المدينة حزينة ولكنها تنشد التغيير
*مدينة جدة
*تلك المدينة التي كانت تتوقع حدثا من اتحاد جدة يوم مقابلة هلال الرياض
*الموضوع كان ماشي كويس
*وهناك تسريبات من داخل معسكر اتحاد جدة كانت تتضمن فألا وتضمن حدوث حدث يصبح حديث المدينة وموضوع كل المدائن
*انهار اتحاد جدة وقبل هدفين من الزول الشين بتاع هلال الرياض
*وكان كل مابالنتيجة انها صفرية
*علل الاتحاديون بان السبب هو في ثبات تشكيلة اتحاد جدة
*وان تغيير الخانات لايخدم للعرض قضية
*وشبهوا ذلك بهلال امدرمان الصفري
*بويا طرف شمال واطهر يمين والشغيل امام الدفاع وابو عاقلة خلف الهجوم
*النتيجة صفر دولي
*بويا متوسط دفاع واطهر متوسط ميدان والشغيل خلف المهاجمين وابو عاقلة امام المدافعين
*برضك النتيجة صفر دولي
*لانو القصة مافي الخانات
*ولكن القصة في المهارات
*واستندوا استدلالا بهتافات جمهور الهلال السوداني
*الكورنة مابتكتل
*تكتل كياشة بوي
*احبطت مدينة جدة
*ولكنها نامت علي امل تغيير التشكيلة الاتحادية تغييرا جذريا
*قد يشمل حتي الجهاز الفني ومعاونيه
*ولكن ظلت المدينة تتحدث عن الزول الشين الخلع الولد البجيب الكور من بره
*ولكنه بعد ان خلع الولد خلع الشعار وقدمو هدية للولد
*ومازال الولد مخلوع
*شماسة جدة سموا الولد نواف المخلوع
*غايتو الكورة دي بتجنن
*المهم
*الزعيم في تونس
*لاغرور يغير مشيتنا
*ولا استهتار يلين عزيمتنا
*انها خطوتنا
*التي تقودنا لنهائي يضيف لي رصيدنا ويحل مشكلتنا
*سبعة مليون دولار
*للوكت داك الدولار يكون عمل كم بالطريقة دي
*ربك رب الخير يعلم
*لكن وقتها مابتجيب اقل من هكتار
*قروش كتار
*لو دايرين نحولها سوداني
*مكنات الربربة الا تدور قصادنا سنة
*رب رب رب رب
*ده لو فئة عوضية
*اما الفئات العمرية
*الربربة تلاته سنين مابتطبع حقنا كلو
*لذا نكتكش قوي
*نضع تخطي النجم هدفا استراتيجيا
*ونعلن الطوارئ
*استاند باي كلنا
*نلتف حول المريخ الوطن
*ونتخطي هذه المرحلة بثبات ونكران ذات
*لنفتح آفاقا كبيرة عربيا ودوليا واقتصاديا
*ورب رب رب
*ايها الناس
*الفترة التكميلية شارفت
*حقو نعد العدة لمعرفة دايرين منو ونصل ليهو كيف
*ماشين منو وليه
*ونجدد خمسة سنين للزولفاني الشاطر كيف؟
*نتخطي النجم لنقول له
*ثم ماذا بعد هذا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا الصبحنا ما لقينا
*الحاصل شنو ورينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال اجمل جملة عجبتني انو في البلد دي في ناس عايشة كويس وناس كويس انها عايشة
والي لقاء
سلك
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