بالفيديو : نسرين هندي تبث الحياة في الراحلين عتيق وابو داؤود على مواقع التواصل

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بث فيديو على موقع يوتيوب للفنانة نسرين هندي وهي تؤدي أغنية الحقيبة (جسمي المنحول) التي يؤديها الراحل عبد العزيز محمد داؤود حيث لفت الأداء المتميز للفنانة نسرين هندي متابعي رواد المواقع الذين أبدوا إعجابهم الكبير بالأداء وكلمات الأغنية ولحنها الطروب.

كلمات الأغنية التي صاغها الشاعر الكبير عتيق أحد منارات شعر الحقيبة تقول كلماتها:

جسمي المنحول ..

براه جفاك يامليح الزي

كيف حبي يحول وفؤادي معاك ..

يا زينة الحي

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حلمك يا جميل أنا داني رحول..

تركني هواك بين ميت وحي

الخرطوم أخبار الخليج 365)