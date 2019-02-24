رصد برنامج (صباحات طيبة) الذي تبثه قناة طيبة الفضائية – رصد ردود الأفعال التي صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخطاب الذي قدمه رئيس الجمهورية وأعلن خلاله ترتيبات جديدة وأبرزها حل حكومة الوفاق الوطني وتعيين عسكريين كولاة للولايات. ونال قرار إعلان حالة الطوارئ نصيباً كبيراً من التفاعلات والتناول من خلال منصات التواصل حيث اهتم عدد كبير من رواد المواقع بتوضيح قانون إعلان حالة الطوارئ وشرحه لإزالة اللبس و تبديد حالة الارتباك التي صاحبت الإعلان وسط المواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : نشطاء منصات التواصل الاجتماعي يبددون حالة الارتباك التي صاحبت إعلان الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.