البرلمان: إعلان الطوارئ لن يحد من حركة المواطنين وحريتهم

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن إعلان حالة الطوارئ لن يُحِد من حركة المواطنين وحريتهم، في وقت كشفت فيه أن تطبيق الطوارئ في ولايتيّ كسلا وشمال كردفان أدى إلى نتائج إيجابية.
وقال الهادئ آدم رئيس اللجنة بحسب (smc) إن إعلان الطوارئ هو تمكين للأجهزة المختصّة من القيام بواجبها كاملاً، مشيراً إلي أن تطبيق حالة الطوارئ في كل من ولايتي كسلا وشمال كردفان أثمرت عن نتائج إيجابية من خلال الحد من عمليات التهريب بأشكاله المختلفة، مؤكداً أن الطوارئ لن تؤثر علي حرية المواطنين.
وفي السياق أكد الخبير الأمني حنفي عبد الله أن حالة الطوارئ المقصود بها أن تكون سند قانوني للتعاطي مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن القانون يساعد الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد والحد من تجارة العملة وعمليات التهريب بأنواعه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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